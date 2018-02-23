В Днепре во время ссоры женщина зарезала сожителя

Как говорится в сообщении, в феврале 2018 года во время употребления алкогольных напитков в вечернее время суток между мужчиной и женщиной возникла ссора на бытовой почве, в результате которой последняя нанесла потерпевшему кухонным ножом удар по шее.

От полученного ранения мужчина скончался.

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Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Донецкой области во время семейной ссоры женщина нанесла удары ножом своему сожителю, после чего пыталась выдать убийство за естественную смерть.