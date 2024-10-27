У Дніпрі оголошено день жалоби після смертельного ракетного удару по житловому будинку
Київ • УНН
У Дніпрі 27 жовтня оголошено днем жалоби через загибель 5 осіб, включаючи дитину, внаслідок ворожої атаки. Ракетний удар спричинив значні руйнування житлового будинку, поранено 21 особу.
У місті Дніпро 27 жовтня оголошено днем жалоби у зв'язку з ворожою атакою, внаслідок якої загинуло 5 осіб, серед яких була дитина. Про це повідомляє міський голова Борис Філатов, передає УНН.
Нагадаємо
Вчорашній ракетний удар окупантів завдав значних руйнувань житловому будинку. В результаті атаки загинуло 5 людей, серед котрих була дитина; 21 особа отримала поранення, а рятувальники ДСНС змогли врятувати двох громадян з-під завалів. Психологічну допомогу надали 32 постраждалим, включаючи дітей.
Міська влада закликає мешканців вшанувати пам’ять загиблих хвилиною мовчання.
У Дніпрі завершено рятувальні роботи після руйнування житлового будинку26.10.24, 21:35 • 31885 переглядiв