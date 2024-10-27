В Днепре объявлен день траура после смертельного ракетного удара по жилому дому

В городе Днепр 27 октября объявлен днем траура в связи с вражеской атакой, в результате которой погибли 5 человек, среди которых был ребенок. Об этом сообщает городской голова Борис Филатов, передает УНН.

Напомним

Вчерашний ракетный удар оккупантов нанес значительные разрушения жилому дому. В результате атаки погибло 5 человек, среди которых был ребенок; 21 человек получил ранения, а спасатели ГСЧС смогли спасти двух граждан из-под завалов. Психологическую помощь оказали 32 пострадавшим, включая детей.

Городские власти призывают жителей почтить память погибших минутой молчания.

В Днепре завершены спасательные работы после разрушения жилого дома