В Днепре объявлен день траура после смертельного ракетного удара по жилому дому
Киев • УНН
В Днепре 27 октября объявлен днем траура из-за гибели 5 человек, включая ребенка, в результате вражеской атаки. Ракетный удар вызвал значительные разрушения жилого дома, ранен 21 человек.
В городе Днепр 27 октября объявлен днем траура в связи с вражеской атакой, в результате которой погибли 5 человек, среди которых был ребенок. Об этом сообщает городской голова Борис Филатов, передает УНН.
Напомним
Вчерашний ракетный удар оккупантов нанес значительные разрушения жилому дому. В результате атаки погибло 5 человек, среди которых был ребенок; 21 человек получил ранения, а спасатели ГСЧС смогли спасти двух граждан из-под завалов. Психологическую помощь оказали 32 пострадавшим, включая детей.
Городские власти призывают жителей почтить память погибших минутой молчания.
В Днепре завершены спасательные работы после разрушения жилого дома26 октября 2024, 18:35 • 13010 просмотров