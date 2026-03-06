У Дії нагадали про виплати 20 000 гривень за ліквідацію наслідків обстрілів

$43.810.09
13:05 • 7838 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 16792 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 11180 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 15468 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 16181 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 17238 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 18094 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 15814 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
6 березня, 07:00 • 14148 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 21361 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
Популярнi новини
Єврокомісія пропонує змінити правила розширення для прискореного вступу України6 березня, 06:05 • 8996 перегляди
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"09:52 • 13515 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 22301 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 13480 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 7130 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів14:46 • 874 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 7244 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані12:50 • 16792 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 13554 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 22383 перегляди
УНН Lite
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 23818 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 21002 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 23121 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 44317 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 50570 перегляди
У Дії нагадали про виплати 20 000 гривень за ліквідацію наслідків обстрілів

Київ • УНН

 • 486 перегляди

У січні 2026 року понад 12 тисяч працівників критичної інфраструктури отримали по 20 тисяч гривень за ліквідацію наслідків ворожих обстрілів. Загальна сума виплат склала близько 240 мільйонів гривень.

У Дії нагадали про виплати 20 000 гривень за ліквідацію наслідків обстрілів
Фото: t.me/diia_gov

За січень 2026 року понад 12 тисяч працівників критичної інфраструктури вже отримали виплати по 20 тисяч гривень за ліквідацію наслідків ворожих обстрілів. Йдеться про енергетиків, газовиків, залізничників, працівників водоканалів та транспортної інфраструктури. Про це повідомили у Дії, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальна сума виплат за перший місяць року склала близько 240 мільйонів гривень. Фінансову підтримку отримують працівники, які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт після російських атак на об’єкти інфраструктури.

У Дії нагадали, що підприємства можуть подати заявки на виплати за лютий до 15 березня через портал.

Хто може отримати виплату

Виплату у розмірі 20 тисяч гривень на місяць можуть отримати працівники критичних підприємств, які брали участь у ліквідації наслідків обстрілів або аварій на об’єктах інфраструктури.

Як подати заявку

Заявку подає підприємство через портал Дія. Для цього керівник або уповноважена особа повинні авторизуватися у системі та заповнити відповідну форму.

Подати заяву можна з 6 до 15 числа кожного місяця за попередній період. У заявці потрібно вказати дані працівників, зокрема їхні ПІБ, податковий номер, посаду, банківський рахунок і номер телефону. Після цього документ необхідно підписати кваліфікованим електронним підписом.

Якщо підприємство вже внесене до переліків профільних міністерств, форма для подання заявки відкривається автоматично.

Після передачі списків до банку працівники отримають відповідне сповіщення у застосунку Дія, а кошти надійдуть на їхні рахунки.

У Дії також подякували працівникам критичної інфраструктури, які щодня працюють над відновленням енергопостачання, води та транспорту після російських обстрілів.

Уряд забезпечив повні виплати зимової допомоги для вразливих категорій - Свириденко04.03.26, 18:49 • 4014 переглядiв

Андрій Тимощенков

СуспільствоЕкономіка