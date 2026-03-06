У Дії нагадали про виплати 20 000 гривень за ліквідацію наслідків обстрілів

Фото: t.me/diia_gov

За січень 2026 року понад 12 тисяч працівників критичної інфраструктури вже отримали виплати по 20 тисяч гривень за ліквідацію наслідків ворожих обстрілів. Йдеться про енергетиків, газовиків, залізничників, працівників водоканалів та транспортної інфраструктури. Про це повідомили у Дії, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальна сума виплат за перший місяць року склала близько 240 мільйонів гривень. Фінансову підтримку отримують працівники, які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт після російських атак на об’єкти інфраструктури.

У Дії нагадали, що підприємства можуть подати заявки на виплати за лютий до 15 березня через портал.

Хто може отримати виплату

Виплату у розмірі 20 тисяч гривень на місяць можуть отримати працівники критичних підприємств, які брали участь у ліквідації наслідків обстрілів або аварій на об’єктах інфраструктури.

Як подати заявку

Заявку подає підприємство через портал Дія. Для цього керівник або уповноважена особа повинні авторизуватися у системі та заповнити відповідну форму.

Подати заяву можна з 6 до 15 числа кожного місяця за попередній період. У заявці потрібно вказати дані працівників, зокрема їхні ПІБ, податковий номер, посаду, банківський рахунок і номер телефону. Після цього документ необхідно підписати кваліфікованим електронним підписом.

Якщо підприємство вже внесене до переліків профільних міністерств, форма для подання заявки відкривається автоматично.

Після передачі списків до банку працівники отримають відповідне сповіщення у застосунку Дія, а кошти надійдуть на їхні рахунки.

У Дії також подякували працівникам критичної інфраструктури, які щодня працюють над відновленням енергопостачання, води та транспорту після російських обстрілів.

Уряд забезпечив повні виплати зимової допомоги для вразливих категорій - Свириденко