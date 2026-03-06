В Дії напомнили о выплатах 20 000 гривен за ликвидацию последствий обстрелов

$43.810.09
13:05 • 6530 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 14993 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 10508 просмотра
Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 14814 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
10:48 • 15598 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 16889 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 17779 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 15707 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
6 марта, 07:00 • 14085 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 21314 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
Популярные новости
Иран заявил об уничтожении американского истребителя F-15E и масштабном ракетном обстреле6 марта, 04:50 • 24043 просмотра
Еврокомиссия предлагает изменить правила расширения для ускоренного вступления Украины6 марта, 06:05 • 8174 просмотра
В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"09:52 • 12964 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 21464 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 12685 просмотра
публикации
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09 • 6188 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране12:50 • 14986 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 12704 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 21484 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 42813 просмотра
УНН Lite
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 23498 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 20718 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 22859 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 44054 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 50334 просмотра
В Дії напомнили о выплатах 20 000 гривен за ликвидацию последствий обстрелов

Киев • УНН

 • 156 просмотра

В январе 2026 года более 12 тысяч работников критической инфраструктуры получили по 20 тысяч гривен за ликвидацию последствий вражеских обстрелов. Общая сумма выплат составила около 240 миллионов гривен.

В Дії напомнили о выплатах 20 000 гривен за ликвидацию последствий обстрелов
Фото: t.me/diia_gov

За январь 2026 года более 12 тысяч работников критической инфраструктуры уже получили выплаты по 20 тысяч гривен за ликвидацию последствий вражеских обстрелов. Речь идет об энергетиках, газовиках, железнодорожниках, работниках водоканалов и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в Дие, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что общая сумма выплат за первый месяц года составила около 240 миллионов гривен. Финансовую поддержку получают работники, непосредственно привлеченные к аварийно-восстановительным работам после российских атак на объекты инфраструктуры.

В Дие напомнили, что предприятия могут подать заявки на выплаты за февраль до 15 марта через портал.

Кто может получить выплату

Выплату в размере 20 тысяч гривен в месяц могут получить работники критических предприятий, участвовавшие в ликвидации последствий обстрелов или аварий на объектах инфраструктуры.

Как подать заявку

Заявку подает предприятие через портал Дия. Для этого руководитель или уполномоченное лицо должны авторизоваться в системе и заполнить соответствующую форму.

Подать заявление можно с 6 по 15 число каждого месяца за предыдущий период. В заявке нужно указать данные работников, в частности их ФИО, налоговый номер, должность, банковский счет и номер телефона. После этого документ необходимо подписать квалифицированной электронной подписью.

Если предприятие уже внесено в перечни профильных министерств, форма для подачи заявки открывается автоматически.

После передачи списков в банк работники получат соответствующее уведомление в приложении Дия, а средства поступят на их счета.

В Дие также поблагодарили работников критической инфраструктуры, которые ежедневно работают над восстановлением энергоснабжения, воды и транспорта после российских обстрелов.

