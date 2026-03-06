В Дії напомнили о выплатах 20 000 гривен за ликвидацию последствий обстрелов

Фото: t.me/diia_gov

За январь 2026 года более 12 тысяч работников критической инфраструктуры уже получили выплаты по 20 тысяч гривен за ликвидацию последствий вражеских обстрелов. Речь идет об энергетиках, газовиках, железнодорожниках, работниках водоканалов и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в Дие, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что общая сумма выплат за первый месяц года составила около 240 миллионов гривен. Финансовую поддержку получают работники, непосредственно привлеченные к аварийно-восстановительным работам после российских атак на объекты инфраструктуры.

В Дие напомнили, что предприятия могут подать заявки на выплаты за февраль до 15 марта через портал.

Кто может получить выплату

Выплату в размере 20 тысяч гривен в месяц могут получить работники критических предприятий, участвовавшие в ликвидации последствий обстрелов или аварий на объектах инфраструктуры.

Как подать заявку

Заявку подает предприятие через портал Дия. Для этого руководитель или уполномоченное лицо должны авторизоваться в системе и заполнить соответствующую форму.

Подать заявление можно с 6 по 15 число каждого месяца за предыдущий период. В заявке нужно указать данные работников, в частности их ФИО, налоговый номер, должность, банковский счет и номер телефона. После этого документ необходимо подписать квалифицированной электронной подписью.

Если предприятие уже внесено в перечни профильных министерств, форма для подачи заявки открывается автоматически.

После передачи списков в банк работники получат соответствующее уведомление в приложении Дия, а средства поступят на их счета.

В Дие также поблагодарили работников критической инфраструктуры, которые ежедневно работают над восстановлением энергоснабжения, воды и транспорта после российских обстрелов.

