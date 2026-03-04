$43.450.22
Эксклюзив
15:27 • 6208 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
13:52 • 15905 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
12:44 • 15226 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 21793 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 49319 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 77090 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 64578 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 67425 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 61825 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34927 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Правительство обеспечило полные выплаты зимней помощи для уязвимых категорий - Свириденко

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Единовременную помощь в 6 500 грн получат 50 721 украинец, подавшие заявки в конце 2025 года. Задержка выплат связана с завершением бюджетного года, средства в размере 330 млн грн предусмотрены в полном объеме.

Правительство обеспечило полные выплаты зимней помощи для уязвимых категорий - Свириденко

Выплаты единовременной помощи в размере 6 500 грн для уязвимых категорий украинцев будут осуществлены в полном объеме. Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Детали

Помощь начисляется тем, кто подал заявки в конце 2025 года и еще не получил средства. Сейчас речь идет о 50 721 получателе, выплаты которым будут профинансированы в ближайшее время. 

Задержка выплат была связана с завершением бюджетного года и закрытием счетов. Общая потребность для выплат составляет почти 330 млн грн, и средства на программу предусмотрены в полном объеме.

В общей сложности 410 тысяч украинцев получат зимнюю помощь по 6 500 грн. По состоянию на сегодня уже выплаты получили 374 тысячи человек на общую сумму 2,43 млрд грн.

Получателями средств станут дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети и взрослые внутренне перемещенные лица с инвалидностью, а также одинокие пенсионеры.

Выплаты "детского пособия" уже начались в Украине - Свириденко04.03.26, 15:47 • 2342 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоФинансы
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Юлия Свириденко
Украина