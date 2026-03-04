Правительство обеспечило полные выплаты зимней помощи для уязвимых категорий - Свириденко
Киев • УНН
Единовременную помощь в 6 500 грн получат 50 721 украинец, подавшие заявки в конце 2025 года. Задержка выплат связана с завершением бюджетного года, средства в размере 330 млн грн предусмотрены в полном объеме.
Выплаты единовременной помощи в размере 6 500 грн для уязвимых категорий украинцев будут осуществлены в полном объеме. Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.
Детали
Помощь начисляется тем, кто подал заявки в конце 2025 года и еще не получил средства. Сейчас речь идет о 50 721 получателе, выплаты которым будут профинансированы в ближайшее время.
Задержка выплат была связана с завершением бюджетного года и закрытием счетов. Общая потребность для выплат составляет почти 330 млн грн, и средства на программу предусмотрены в полном объеме.
В общей сложности 410 тысяч украинцев получат зимнюю помощь по 6 500 грн. По состоянию на сегодня уже выплаты получили 374 тысячи человек на общую сумму 2,43 млрд грн.
Получателями средств станут дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети и взрослые внутренне перемещенные лица с инвалидностью, а также одинокие пенсионеры.
Выплаты "детского пособия" уже начались в Украине - Свириденко04.03.26, 15:47 • 2342 просмотра