Ексклюзив
15:27 • 6364 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
13:52 • 16017 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
12:44 • 15283 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 21848 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 49366 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 77122 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 64611 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 67438 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 61835 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34931 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo15:53 • 3722 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
15:27 • 6366 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
13:52 • 16019 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 23179 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 23095 перегляди
Уряд забезпечив повні виплати зимової допомоги для вразливих категорій - Свириденко

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Одноразову допомогу у 6 500 грн отримають 50 721 українців, які подали заявки наприкінці 2025 року. Затримка виплат пов’язана із завершенням бюджетного року, кошти у розмірі 330 млн грн передбачені в повному обсязі.

Уряд забезпечив повні виплати зимової допомоги для вразливих категорій - Свириденко

Виплати одноразової допомоги у розмірі 6 500 грн для вразливих категорій українців будуть здійснені у повному обсязі, Про це повідомляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише УНН.

Деталі

Допомога нараховується тим, хто подав заявки наприкінці 2025 року та ще не отримав кошти. Наразі мова йде про 50 721 отримувача, виплати яким будуть профінансовані найближчим часом. 

Затримка виплат була пов’язана із завершенням бюджетного року та закриттям рахунків. Загальна потреба для виплат становить майже 330 млн грн, і кошти на програму передбачені в повному обсязі.

Загалом 410 тисяч українців отримають зимову допомогу по 6 500 грн. Станом на сьогодні вже виплати отримали 374 тисячі осіб на загальну суму 2,43 млрд грн.

Отримувачами коштів стануть діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю у прийомних сім’ях, діти та дорослі внутрішньо переміщені особи з інвалідністю, а також самотні пенсіонери.

Виплати "дитячої допомоги" вже почались в Україні - Свириденко04.03.26, 15:47 • 2354 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоФінанси
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Юлія Свириденко
Україна