У Держводагентстві спрогнозували пік весняної повені
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Пік добігання повеневої хвилі, згідно з прогнозами, має пройти в середині травня, а загалом період повеней в Україні триває з березня до початку червня, повідомили в Держводагентстві, пише УНН.
Цитата
«18 квітня пройшов максимальний приплив до Київського водосховища, наразі формується максимальна витрата води на пригирловій ділянці річки Прип'ять та триває повільне збільшення водності на річці Десна на пригирловій ділянці. За прогнозом, пік добігання повеневої хвилі має пройти в середині травня. В Україні загалом період повеней триває з березня до початку червня, залежно від інтенсивності опадів», – розповів заступник голови Держводагентства Ігор Гопчак.
Деталі
Він пояснив, у чому полягають відмінності в характері проходження повені в різних регіонах України.
«На Закарпатті формування та збігання повеневої хвилі відбувається швидко з огляду на гірський рельєф місцевості. Тоді як на Поліссі територія рівнинна, і вода там підіймається стрімко, а вже стік йде дуже повільно», – зазначив Гопчак.
Тим часом, станом на 26 квітня підтоплень по Україні поменшало.
За даними ДСНС, за останню добу спостерігається тенденція щодо зниження рівня води у річках. Залишаються підтопленими 716 дворогосподарств (Чернігівська – 448, Черкаська – 123, Кіровоградська – 48, Дніпропетровська – 41, Полтавська – 35, Волинська – 14 та Київська – 7) та 121 будинок (Кіровоградська – 48, Черкаська – 39, Дніпропетровська – 21, Чернігівська – 13). У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 20 тис. 778 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 32 населених пунктів Чернігівської області.
За інформацією Київської міської військової адміністрації, у Дніпрі добові коливання рівня води якщо й відбуваються, то в межах 5-10 см, а загальний рівень води поступово зменшується.
За даними Укргідроенерго, гідроенергетики продовжують здійснювати контрольовані скиди із дотриманням безпекових норм через ГЕС на дніпровському каскаді та скидні витрати з Дністровського водосховища через гідроагрегати для еколого-репродукційного попуску на Дністрі.
Синоптики попереджають, що внаслідок ймовірних значних опадів, можлива друга хвиля повені на початку травня.
Проте передбачуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста, зазначили в Укргідроенерго.
Нагадаємо
У Києві після тижневого спаду два дні поспіль зростає рівень води у Дніпрі.