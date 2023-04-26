В Госводагентстве спрогнозировали пик весеннего наводнения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Пик наступления паводковой волны, согласно прогнозам, должен пройти в середине мая, а в целом период наводнений в Украине длится с марта до начала июня, сообщили в Госводагентстве, пишет УНН.
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«18 апреля прошел максимальный приток к Киевскому водохранилищу, сейчас формируется максимальный расход воды на приустьевом участке реки Припять и продолжается медленное увеличение водности на реке Десна на приустьевом участке. По прогнозу, пик добегания паводковой волны должен пройти в середине мая. В Украине в целом период наводнений длится с марта до начала июня, в зависимости от интенсивности осадков», – рассказал заместитель председателя Госводагентства Игорь Гопчак.
Детали
Он объяснил, в чем заключаются различия в характере прохождения наводнения в разных регионах Украины.
«На Закарпатье формирование и сбегание паводковой волны происходит быстро ввиду горного рельефа местности. Тогда как на Полесье территория равнинная, и вода там поднимается стремительно, а уже сток идет очень медленно», – отметил Гопчак.
Тем временем, по состоянию на 26 апреля подтоплений по Украине стало меньше.
По данным ГСЧС, за последние сутки наблюдается тенденция по снижению уровня воды в реках. Остаются подтопленными 716 домохозяйств (Черниговская – 448, Черкасская – 123, Кировоградская – 48, Днепропетровская – 41, Полтавская – 35, Волынская – 14 и Киевская – 7) и 121 дом (Кировоградская – 48, Черкасская – 39, Днепропетровская – 21, Черниговская – 13). В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено 20 тыс. 778 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение до 32 населенных пунктов Черниговской области.
По информации Киевской городской военной администрации, в Днепре суточные колебания уровня воды если и происходят, то в пределах 5-10 см, а общий уровень воды постепенно уменьшается.
По данным Укргидроэнерго, гидроэнергетики продолжают осуществлять контролируемые сбросы с соблюдением безопасных норм через ГЭС на днепровском каскаде и сбросные расходы из Днестровского водохранилища через гидроагрегаты для эколого-репродукционного попуска на Днестре.
Синоптики предупреждают, что в результате вероятных значительных осадков, возможна вторая волна наводнения в начале мая.
Однако предполагаемый максимальный уровень половодья на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города, отметили в Укргидроэнерго.
Напомним
В Киеве после недельного спада два дня подряд растет уровень воды в Днепре.