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У Києві після тижневого спаду два дні поспіль зростає рівень води у Дніпрі

У Києві після тижневого спаду два дні поспіль зростає рівень води у Дніпрі

Київ • УНН

 • 819721 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Києві після тижневого спаду два дні поспіль зростає рівень води у Дніпрі - за попередній день ще на 6 см. Про це повідомили у КМВА, пише УНН.

Деталі

Як вказано, на ранок 26 квітня рівень води у Дніпрі у Києві біля моста "Метро" становить 9 300 см. Що на 6 см більше, ніж вчорашній показник.

"Після тижневого спаду рівня води, два дні поспіль фіксується зростання. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий). При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 35 см", - вказали у КМВА.

Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

"Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення. Ми продовжуємо уважно моніторити цьогорічне водопілля. Влада міста та усі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій", - сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Доповнення

25 квітня у межах Києва вода знову почала підніматися.

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