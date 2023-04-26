У Києві після тижневого спаду два дні поспіль зростає рівень води у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Києві після тижневого спаду два дні поспіль зростає рівень води у Дніпрі - за попередній день ще на 6 см. Про це повідомили у КМВА, пише УНН.
Деталі
Як вказано, на ранок 26 квітня рівень води у Дніпрі у Києві біля моста "Метро" становить 9 300 см. Що на 6 см більше, ніж вчорашній показник.
"Після тижневого спаду рівня води, два дні поспіль фіксується зростання. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий). При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 35 см", - вказали у КМВА.
Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.
"Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення. Ми продовжуємо уважно моніторити цьогорічне водопілля. Влада міста та усі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій", - сказав начальник КМВА Сергій Попко.
Доповнення
25 квітня у межах Києва вода знову почала підніматися.