В Киеве после недельного спада два дня подряд растет уровень воды в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Киеве после недельного спада два дня подряд растет уровень воды в Днепре - за предыдущий день еще на 6 см. Об этом сообщили в КГВА, пишет УНН.
Детали
Как указано, на утро 26 апреля уровень воды в Днепре в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 300 см. Что на 6 см больше, чем вчерашний показатель.
"После недельного спада уровня воды, два дня подряд фиксируется рост. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано. Уровень опасности гидрологических явлений – І (желтый). При этом удерживается затопление поймы слоем около 35 см", - указали в КГВА.
Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке «Муромец», «Гидропарк», Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.
"Промышленные объекты и жилые массиве города вне угрозы подтопления. Мы продолжаем внимательно мониторить нынешнее половодье. Власти города и все службы готовы к потенциально возможным чрезвычайным ситуациям", - сказал начальник КГВА Сергей Попко.
Дополнение
25 апреля в пределах Киева вода снова начала подниматься.