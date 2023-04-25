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У межах Києва вода знову почала підніматися, але це не критично - КМВА

У межах Києва вода знову почала підніматися, але це не критично - КМВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. За останню добу вода в Дніпрі в межах столиці піднялась на 11 сантиметрів, проте аварійних підтоплень не зафіксовано - до критичного рівня ще більше метра, повідомляє КМВА в Telegram, пише УНН

Деталі

Станом на ранок 25 квітня рівень води Дніпрі у Києві біля моста "Метро" становить 9 294 см. За останню добу вода піднялася на 11 см. Але до критичного для столиці рівня залишається ще більше 1 метра. Тим часом утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок.

Цитата

"Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Ми уважно слідкуємо за динамікою цьогорічного водопілля в Києві. Всі відповідні служби готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Доповнення

За даними Укргідроенерго, перша хвиля водопілля в Україні йде на спад з середини минулого тижня, але ймовірність другої хвилі зберігається. Гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни. За даними ДСНС, залишаються підтопленими 1 тис. 201 дворогосподарство. 21 тис. 87 га сільськогосподарських угідь та порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів.

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