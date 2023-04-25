В пределах Киева вода снова начала подниматься, но это не критично - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. За последние сутки вода в Днепре в пределах столицы поднялась на 11 сантиметров, однако аварийных подтоплений не зафиксировано - до критического уровня еще больше метра, сообщает КГВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
По состоянию на утро 25 апреля уровень воды Днепре в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 294 см. За последние сутки вода поднялась на 11 см. Но до критического для столицы уровня остается еще более 1 метра. Тем временем удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков.
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"Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано. Мы внимательно следим за динамикой нынешнего половодья в Киеве. Все соответствующие службы готовы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Дополнение
По данным Укргидроэнерго, первая волна половодья в Украине идет на спад с середины прошлой недели, но вероятность второй волны сохраняется. Гидрологическая ситуация контролируемая. Наблюдается тенденция по снижению темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны. По данным ГСЧС, остаются подтопленными 1 тыс. 201 домохозяйство. 21 тыс. 87 га сельскохозяйственных угодий и нарушено транспортное сообщение до 33 населенных пунктов.
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