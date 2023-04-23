Весняне водопілля: підняття рівня води спостерігається у річках 9 областей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. За інформацією Гідрометеорологічного центру сезонне підняття води спостерігається в річках на території 9 областей України, повідомляє УНН.
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Спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 9 областей (Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська).
Як повідомили у ДСНС України, на даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни.
Залишаються підтопленими 1 тис. 225 дворогосподарств (Чернігівська – 488, Кіровоградська – 323, Черкаська – 135, Дніпропетровська – 102, Полтавська – 107, Київська – 52 та Волинська – 18) та 219 будинків (Кіровоградська – 87, Дніпропетровська – 61, Черкаська – 40, Чернігівська – 29 та Полтавська – 2).
У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис. 215 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів (Чернігівська – 32 та Київська – 1).
Додамо
У Києві рівень води в річці Дніпро знизився, підтопленими залишаються заплавні території.