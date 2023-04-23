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Весеннее половодье: поднятие уровня воды наблюдается в реках 9 областей

Весеннее половодье: поднятие уровня воды наблюдается в реках 9 областей

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. По информации Гидрометеорологического центра сезонное поднятие воды наблюдается в реках на территории 9 областей Украины, сообщает УНН.

Детали

Наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях 9 областей (Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Ровенская, Полтавская, Черкасская и Черниговская).

Как сообщили в ГСЧС Украины, в настоящее время гидрологическая ситуация контролируемая. Наблюдается тенденция по снижению темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны.

Остаются подтопленными 1 тыс. 225 домохозяйств (Черниговская – 488, Кировоградская – 323, Черкасская – 135, Днепропетровская – 102, Полтавская – 107, Киевская – 52 и Волынская – 18) и 219 домов (Кировоградская – 87, Днепропетровская – 61, Черкасская – 40, Черниговская – 29 и Полтавская – 2).

В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 21 тыс. 215 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение до 33 населенных пунктов (Черниговская – 32 и Киевская – 1).

Добавим

В Киеве уровень воды в реке Днепр снизился, подтопленными остаются пойменные территории. 

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