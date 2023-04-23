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Весняне водопілля: рівень води у Дніпрі знижується, у Києві залишаються підтопленими заплавні території

Весняне водопілля: рівень води у Дніпрі знижується, у Києві залишаються підтопленими заплавні території

Київ • УНН

 • 910902 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У річці Дніпро протягом останнього тижня поступово знижується рівень води. У столиці деякі території та окремі ділянки залишаються підтопленими. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену Київською міської військовою адміністрацією.

Деталі

Станом на 10 ранку 23 квітня рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 303 см. Цей показник на 5 см менше ніж учора. Весь тиждень водопілля йде на спад. Але ще утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок.

«Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано», — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Додамо

Пік весняного водопілля у столичному регіоні був 22 квітня.

Спад рівня води в різних регіонах країни продовжується, але за прогнозами можлива і друга хвиля водопілля, зважаючи на прогноз щодо опадів наприкінці квітня – на початку травня.

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