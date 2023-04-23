Весняне водопілля: рівень води у Дніпрі знижується, у Києві залишаються підтопленими заплавні території
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У річці Дніпро протягом останнього тижня поступово знижується рівень води. У столиці деякі території та окремі ділянки залишаються підтопленими. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену Київською міської військовою адміністрацією.
Деталі
Станом на 10 ранку 23 квітня рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 303 см. Цей показник на 5 см менше ніж учора. Весь тиждень водопілля йде на спад. Але ще утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок.
«Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано», — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Додамо
Пік весняного водопілля у столичному регіоні був 22 квітня.
Спад рівня води в різних регіонах країни продовжується, але за прогнозами можлива і друга хвиля водопілля, зважаючи на прогноз щодо опадів наприкінці квітня – на початку травня.