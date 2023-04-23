Весеннее половодье: уровень воды в Днепре снижается, в Киеве остаются подтопленными пойменные территории
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В реке Днепр в течение последней недели постепенно снижается уровень воды. В столице некоторые территории и отдельные участки остаются подтопленными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию обнародованную Киевской городской военной администрацией.
Детали
По состоянию на 10 утра 23 апреля уровень воды р. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 303 см. Этот показатель на 5 см меньше чем вчера. Всю неделю половодье идет на спад. Но еще удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков.
«Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано», — сообщил начальник КГГА Сергей Попко.
Добавим
Пик весеннего половодья в столичном регионе был 22 апреля.
Спад уровня воды в разных регионах страны продолжается, но по прогнозам возможна и вторая волна половодья, учитывая прогноз по осадкам в конце апреля – в начале мая.