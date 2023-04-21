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В Україні може бути друга хвиля весняного водопілля - Укргідроенерго

В Україні може бути друга хвиля весняного водопілля - Укргідроенерго

Київ • УНН

 • 601010 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Спад весняного водопілля продовжується, але може бути і друга хвиля, зважаючи на прогноз щодо опадів наприкінці квітня – на початку травня. Про це попередили в Укргідроенерго, пише УНН.

Цитата

"Станом на 21 квітня попри спад весняного водопілля гідроенергетики продовжують пропуск води за збалансованим графіком. За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня – на початку травня в Україні очікуються ще більш значні опади – отже, може бути і друга хвиля водопілля", - повідомили у компанії.

Деталі

Як зазначається, на сьогодні Черкаська та Чернігівська області переважно вийшли з «червоної» зони небезпеки підтоплень. Натомість до цієї зони тепер входять регіони по середньому Дніпру.

За даними ДСНС, наразі гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни.

Залишаються підтопленими 1 тис. 490 дворогосподарств (Чернігівська – 488, Дніпропетровська – 204, Кіровоградська – 323, Київська – 210, Черкаська – 140, Полтавська – 107 та Волинська – 18) та 247 будинків (Дніпропетровська – 89, Кіровоградська – 87, Черкаська – 40, Чернігівська – 29 та Полтавська – 2).

У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис. 473 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів (Чернігівська – 32 та Київська – 1).

Доповнення

В Укргідрометцентрі попередили, що пік водопілля очікується з 18 по 28 квітня.

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