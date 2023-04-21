В Украине может быть вторая волна весеннего половодья - Укргидроэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Спад весеннего половодья продолжается, но может быть и вторая волна, учитывая прогноз по осадкам в конце апреля - начале мая. Об этом предупредили в Укргидроэнерго, пишет УНН.
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"По состоянию на 21 апреля, несмотря на спад весеннего половодья, гидроэнергетики продолжают пропуск воды по сбалансированному графику. По прогнозам синоптиков, в конце апреля - начале мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки - следовательно, может быть и вторая волна половодья", - сообщили в компании.
Детали
Как отмечается, на сегодняшний день Черкасская и Черниговская области преимущественно вышли из «красной» зоны опасности подтоплений. В эту зону теперь входят регионы по среднему Днепру.
По данным ГСЧС, в настоящее время гидрологическая ситуация контролируется. Наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны.
Остаются подтопленными 1 тыс. 490 домохозяйств (Черниговская – 488, Днепропетровская – 204, Кировоградская – 323, Киевская – 210, Черкасская – 140, Полтавская – 107 и Волынская – 18) и 247 домов (Днепропетровская – Черкасская область) 40, Черниговская – 29 и Полтавская – 2).
В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 21 473 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение в 33 населенных пункта (Черниговская – 32 и Киевская – 1).
Дополнение
В Укргидрометцентре предупредили, что пик половодья ожидается с 18 по 28 апреля.