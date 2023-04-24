Водопілля йде на спад з середини минулого тижня - Укргідроенерго
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Перша хвиля водопілля в Україні йде на спад з середини минулого тижня, але ймовірність другої хвилі зберігається, повідомили в Укргідроенерго. За даними ДСНС, досі підтоплено 1,2 тис. подвір'їв та понад 200 будинків, а також 21 тис. га полів, пише УНН.
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"Ми продовжуємо працювати над пропуском весняного водопілля. З середини минулого тижня перша хвиля водопілля йде на спад. Завдяки злагодженій роботі усієї нашої команди гідроенергетиків по каскаду станцій нам вдалося стабілізувати рівні води в Дніпрі. Зберігається ймовірність другої хвилі водопілля. Тому продовжуємо працювати зосереджено, чітко та здійснювати ретельний нагляд за технічним станом гідроспоруд", - повідомили в Укргідроенерго.
За інформацією гідрометцентру, спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 9 областей (Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська).
"На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни", - вказують у ДСНС.
Як повідомляється, залишаються підтопленими 1 тис. 201 дворогосподарство (Чернігівська – 488, Кіровоградська – 323, Черкаська – 124, Дніпропетровська – 89, Полтавська – 107, Київська – 52 та Волинська – 18) та 208 будинків (Кіровоградська – 87, Дніпропетровська – 51, Черкаська – 39, Чернігівська – 29 та Полтавська – 2).
У Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис. 87 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів (Чернігівська – 32 та Київська – 1), зазначили в ДСНС.
Нагадаємо
За даними Укргідрометцентру, пік водопілля очікується з 18 по 28 квітня.