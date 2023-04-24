Половодье идет на спад с середины прошлой недели - Укргидроэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Первая волна половодья в Украине идет на спад с середины прошлой недели, но вероятность второй волны сохраняется, сообщили в Укргидроэнерго. По данным ГСЧС, до сих пор подтоплены 1,2 тыс. дворов и более 200 домов, а также 21 тыс. га полей, пишет УНН.
Детали
"Мы продолжаем работать над пропуском весеннего половодья. С середины прошлой недели первая волна половодья идет на спад. Благодаря слаженной работе всей нашей команды гидроэнергетиков, по каскаду станций нам удалось стабилизировать уровни воды в Днепре. Сохраняется вероятность второй волны половодья. Поэтому продолжаем работать сосредоточенно, четко и осуществлять тщательный надзор за техническим состоянием гидросооружений", - сообщили в Укргидроэнерго.
По информации гидрометцентра, наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях 9 областей (Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Ровенская, Полтавская, Черкасская и Черниговская).
"В настоящее время гидрологическая ситуация контролируемая. Наблюдается тенденция по снижению темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны", - указывают в ГСЧС.
Как сообщается, остаются подтопленными 1 тыс. 201 домохозяйство (Черниговская – 488, Кировоградская – 323, Черкасская – 124, Днепропетровская – 89, Полтавская – 107, Киевская – 52 и Волынская – 18) и 208 домов (Кировоградская – 87, Днепропетровская – 51, Черкасская – 39, Черниговская – 29 и Полтавская – 2).
В Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 21 тыс. 87 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение до 33 населенных пунктов (Черниговская – 32 и Киевская – 1), отметили в ГСЧС.
Напомним
По данным Укргидрометцентра, пик половодья ожидается с 18 по 28 апреля.