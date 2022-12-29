У Держприкордонслужбі спростували інформацію про тимчасове закриття кордонів з Молдовою з боку України

Цитата

“Перетин кордонів з Молдовою функціонує по нашому південному регіону. Звісно, що пункти пропуску не відірвані від ситуації, що пов’язані з обстрілами росії критичної інфраструктури України, можуть бути перебої зі світлом. Але і прикордонники і митники роблять все необхідне, щоб забезпечувати оформлення громадян, навіть якщо відбуваються збої з електропостачанням”, – сказав він.

Деталі

Демченко пояснив, що ситуація із перебоями електроенергії може впливати на деякий час на пропускні операції. Проте, у разі критичних моментів контрольні служби застосовують і альтернативні елементи живлення для того, щоб продовжувати здійснення пропускних операцій на кордоні.

Доповнення

Молдовські ЗМІ повідомили зранку, що на кордоні з Україною тимчасово закрито пункти пропуску. Наголошувалося, що "українські компетентні органи" нібито "не дозволяють перетинати кордон" через ракетні обстріли російськими військами, про що повідомили в прикордонній поліції країни. За даними молдовських ЗМІ, на 11:30 "усі КПП на півночі країни відновили роботу".

росія зранку знову атакувала територію України. За повідомленням Генштабу ЗСУ, Сили оборони України збили 54 з 69 російських ракет під час масованої атаки.