На молдовсько-українському кордоні тимчасово закрили пункти пропуску - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На молдовсько-українському кордоні тимчасово закрили пункти пропску, повідомляє молдовське видання News Maker, пише УНН.
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За інформацією молдовських прикордонників, на яких посилається видання, такі заходи здійснили з міркувань безпеки, оскільки українські міста знову зазнали масованого ракетного обстрілу.
Зазначається, що українські компетентні органи не дозволяють перетинати кордон через ракетні обстріли російськими військами, про що повідомили в прикордонній поліції країни.
Молдовські прикордонники рекомендували відкласти поїздку в Україну до покращення ситуації.
УНН звернувся за коментарем до Держприкордонслужби України.
Доповнення
29 грудня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ОП повідомили про понад 120 випущених ворожих ракет.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.