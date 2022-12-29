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В Госпогранслужбе опровергли информацию о временном закрытии границ с Молдовой со стороны Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украина не прекращала работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Молдовой в южном регионе, сообщил в комментарии УНН помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко, добавив, что из-за ракетных атак рф могут наблюдаться перебои со светом, однако таможенники делают все, чтобы обеспечить оформление граждан.

Цитата

“Пересечение границ с Молдовой функционирует по нашему южному региону. Конечно, пункты пропуска не оторваны от ситуации, связанной с обстрелами рф критической инфраструктуры Украины, могут быть перебои со светом. Но и пограничники и таможенники делают все необходимое, чтобы обеспечивать оформление граждан, даже если происходят сбои с электроснабжением”, – сказал он.

Детали

Демченко пояснил, что ситуация с перебоями электроэнергии может влиять на время на пропускные операции. Однако, в случае критических моментов, контрольные службы применяют и альтернативные элементы питания для того, чтобы продолжать осуществление пропускных операций на границе.

Дополнение

Молдавские СМИ сообщили утром, что на границе с Украиной временно закрыты пункты пропуска. Отмечалось, что "украинские компетентные органы" якобы "не позволяют пересекать границу" из-за ракетных обстрелов российскими войсками, о чем сообщили в пограничной полиции страны. По данным молдавских СМИ, к 11:30 "все КПП на севере страны возобновили работу".

россия с утра снова атаковала территорию Украины. По сообщению Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины сбили 54 из 69 российских ракет во время массированной атаки.

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