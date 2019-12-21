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У Держмитниці розповіли, як вчать службових собак шукати наркотики

У Держмитниці розповіли, як вчать службових собак шукати наркотики

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Службових собак Державної митної служби України вчать шукати наркотики за допомогою гри з апортувальним предметом. Про це кореспонденту УНН повідомили у Держмитниці у відповідь на запит.

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"Спеціальна підготовка кінологічних команд за спеціалізацією "наркотичні засоби та психотропні речовини" відбувається шляхом гри службового собаки з її улюбленим апортувальним предметом та в ніякому разі не застосовується споживання наркотичних засобів", - повідомили у Держмитниці.

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Нагадаємо, у жовтні поточного року у Харкові померла мопсик Луша Товстеньке Щастя, яка офіційно визнана найстарішою собакою в Україні.

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