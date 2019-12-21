В Гостаможне рассказали, как учат служебных собак искать наркотики
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Служебных собак Государственной таможенной службы Украины учат искать наркотики с помощью игры с апортным предметом. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Гостаможне в ответ на запрос.
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"Специальная подготовка кинологических команд по специальности "наркотические средства и психотропные вещества" происходит путем игры служебной собаки с ее любимым апортным предметом и ни в коем случае не применяется потребление наркотических средств", - сообщили в Гостаможне.
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Напомним, в октябре текущего года в Харькове умер мопсик Луша Толстенькое Счастье, официально признанный самой старой собакой в Украине.