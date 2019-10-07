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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Померла найстаріша собака України

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Харкові померла мопсик Луша Товстеньке Щастя, яка офіційно визнана найстарішою собакою в Україні. Про це повідомила керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Померла найстаріша собака України

“Нам невимовно сумно повідомити, що в Харкові, у віці 19 років і 6 місяців, померла наша рекордсменка, яка офіційно визнана найстарішою собакою в Україні”, — написала Вєтрова.

Після реєстрації рекорду 25 травня 2018 року, Вєтрова зазначила, що в перерахунку на людський вік, Луша прожила 126 людських років, — так свідчить таблиця вікових відповідностей.

Найбільше старенька Луша любила полежати.

Нагадаємо, у Таїланді загинули шість слонів, рятуючи один одного від падіння у водоспад.

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