Померла найстаріша собака України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Харкові померла мопсик Луша Товстеньке Щастя, яка офіційно визнана найстарішою собакою в Україні. Про це повідомила керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Нам невимовно сумно повідомити, що в Харкові, у віці 19 років і 6 місяців, померла наша рекордсменка, яка офіційно визнана найстарішою собакою в Україні”, — написала Вєтрова.
Після реєстрації рекорду 25 травня 2018 року, Вєтрова зазначила, що в перерахунку на людський вік, Луша прожила 126 людських років, — так свідчить таблиця вікових відповідностей.
Найбільше старенька Луша любила полежати.
Нагадаємо, у Таїланді загинули шість слонів, рятуючи один одного від падіння у водоспад.