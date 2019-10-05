У Таїланді загинули шість слонів, рятуючи один одного від падіння у водоспад
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У Таїланді шість слонів загинули, коли намагались допомогти одне одному не впасти у водоспад. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
"Шість слонів загинули в Таїланді, намагаючись врятувати один одного від горезвісного водоспаду", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що слони хотіли врятувати найменше слоненя, яке впало першим, проте впали всі, тим самим перекривши течію водоспаду.
Місцева влада повідомляє, що це не перший випадок падіння слонів у водоспад у національному парку Хао Яй на півдні Таїланду. Стадо з восьми слонів загинуло після падіння у 1992 році.
У Фонді друзів дикої природи Таїланду вважають, що тепер іншим слонам з цього стада буде важче вижити, оскільки тварини покладаються один на одного у пошуках їжі, а також відчувають сум втрати - як люди, якщо хтось із стада гине.
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