В Таиланде погибли шесть слонов, спасая друг друга от падения в водопад
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Таиланде шесть слонов погибли, когда пытались помочь друг другу не упасть в водопад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"Шесть слонов погибли в Таиланде, пытаясь спасти друг друга от злополучного водопада", - говорится в сообщении.
Отмечается, что слоны хотели спасти слоненка, который упал первым, однако упали все, тем же перекрыв течение водопада.
Местные власти сообщают, что это не первый случай падения слонов в водопад в национальном парке Хао Яй на юге Таиланда. Стадо из восьми слонов погибло после падения в 1992 году.
В Фонде друзей дикой природы Таиланда считают, что теперь другим слонам из этого стада будет труднее выжить, поскольку животные полагаются друг на друга в поисках пищи, а также испытывают печаль из-за потери - как люди, если кто-то из стада погибает.
Напомним, в Германии застрелили зебру, которая сбежала из цирка.