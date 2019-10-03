У Німеччині застрелили зебру, яка втекла з цирку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Німеччині рятувальники застрелили зебру, яка втекла з цирку, повідомляє УНН із посиланням на CNN.
"Зебра, яка втекла з цирку у Німеччині, була застрелена на шосе після заподіяння ДТП та матеріального збитку", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що з цирку біля міста Тессін втекли дві зебри. Одну з них впіймали, тоді як інша втекла. Через декілька годин стало відомо, що зебра спричинила ДТП між двома автомобілями, в якому ніхто, у тому числі й зебра, не постраждав. Саме шосе закрили.
"Поліція на закритому шосе намагалась підкорити та впіймати зебру, але вона втекла і пошкодила легковий автомобіль. також була пошкоджена патрульна машина та поранений поліцейський", - повідомили у поліції.
Зазначається, що тренер з цирку, який відповідав за зебру, намагався її підкорити, але спроба виявилась невдалою. Тоді викликали працівників аварійно-рятувальної служби, які застрелили зебру поблизу міста Тельков. Тварина загинула на місці.
Поліція з’ясовує обставини стрілянини, і розслідує, чому в зебру не оглушили, замість того, щоб вбити.
Раніше УНН повідомляв, що вулицями Харкова прогулювався цирковий слон.