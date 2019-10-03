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В Германии застрелили зебру, которая сбежала из цирка

Киев • УНН

 • 11857 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В Германии спасатели застрелили зебру, которая сбежала из цирка, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

В Германии застрелили зебру, которая сбежала из цирка

"Зебра, которая сбежала из цирка в Германии, была застрелена на шоссе после причинения ДТП и материального ущерба", - говорится в сообщении.

Сообщается, что из цирка у города Тессин сбежали две зебры. Одну из них поймали, тогда как другая убежала. Через несколько часов стало известно, что зебра стала причиной ДТП между двумя автомобилями, в котором никто, в том числе и зебра, не пострадал. Само шоссе закрыли.

"Полиция на закрытом шоссе пыталась покорить и поймать зебру, но она убежала и повредила легковой автомобиль. Также была повреждена патрульная машина и ранен полицейский", - сообщили в полиции.

Отмечается, что тренер из цирка, который отвечал за зебру, пытался ее покорить, но попытка оказалась неудачной. Тогда вызвали работников аварийно-спасательной службы, которые застрелили зебру вблизи города Телков. животное погибло на месте.

Полиция выясняет обстоятельства стрельбы, и расследует, почему в зебру не оглушили, вместо того, чтобы убить.

Ранее УНН сообщал, что по улицам Харькова прогуливался цирковой слон.

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