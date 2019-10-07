Умерла самая старая собака Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Харькове умерла мопсик Луша Толстенькое Счастье, официально признана самой старой собакой в Украине. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Нам несказанно грустно сообщить, что в Харькове, в возрасте 19 лет и 6 месяцев, умерла наша рекордсменка, которая официально признана самой старой собакой в Украине", - написала Ветрова.
После регистрации рекорда 25 мая 2018 года, Ветрова отметила, что в пересчете на человеческий возраст, Луша прожила 126 человеческих лет, - так гласит таблица возрастных соответствий.
Больше всего старушка Луша любила полежать.
Напомним, в Таиланде погибли шесть слонов, спасая друг друга от падения в водопад.