Умерла самая старая собака Украине

"Нам несказанно грустно сообщить, что в Харькове, в возрасте 19 лет и 6 месяцев, умерла наша рекордсменка, которая официально признана самой старой собакой в Украине", - написала Ветрова.

После регистрации рекорда 25 мая 2018 года, Ветрова отметила, что в пересчете на человеческий возраст, Луша прожила 126 человеческих лет, - так гласит таблица возрастных соответствий.

Больше всего старушка Луша любила полежать.

Напомним, в Таиланде погибли шесть слонов, спасая друг друга от падения в водопад.