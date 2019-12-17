Стало відомо, скільки собак і яких порід служать у Держмитниці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Державній митній службі України служать понад 100 собак різних порід, зокрема, вівчарки та лабрадори. Про це кореспонденту УНН повідомили у Держмитниці у відповідь на запит.
“Штатна чисельність територіальних органів Державної митної служби складає 110 кінологічних команд. У складі кінологічних команд перебувають службові собаки переважно таких порід, як: бельгійська вівчарка (малінуа), німецька вівчарка, лабрадор ретривер, англійський кокер спанієль, російський спанієль та фокстер’єр. Найпопулярніша серед них є бельгійська вівчарка (малінуа)”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією Держмитниці, основними критеріями щодо відбору собак є вік собаки, який повинен становити від 8 до 18 місяців, її природжене прагнення до гри та здобуття предмета, розвинута нюхово-пошукова реакція поведінки. А також адекватна реакція на сильні звукові та світлові зовнішні подразники, соціальна поведінка та позитивна поведінка у навколишньому середовищі.
Нагадаємо, з 8 грудня поточного року в Україні запрацювала нова митниця. Державній митній службі передаються повноваження Державної фіскальної служби з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.