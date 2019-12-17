Стало известно, сколько собак и каких пород служат в Гостаможне

“Штатная численность территориальных органов Государственной таможенной службы составляет 110 кинологических команд. В составе кинологических команд находятся служебные собаки преимущественно таких пород, как: бельгийская овчарка (малинуа), немецкая овчарка, лабрадор ретривер, английский кокер спаниель, русский спаниель и фокстерьер. Самая популярная среди них бельгийская овчарка (малинуа)”, — говорится в сообщении.

По информации Гостаможне, основными критериями по отбору собак является возраст собаки, который должен составлять от 8 до 18 месяцев, ее врожденное стремление к игре и получения предмета, развитая обонятельно-поисковая реакция поведения. А также адекватная реакция на сильные звуковые и световые внешние раздражители, социальное поведение и позитивное поведение в окружающей среде.

Напомним, с 8 декабря текущего года в Украине заработала новая таможня. Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственной таможенного дела.