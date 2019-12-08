Від сьогодні починає роботу нова митна служба
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Від сьогодні, з 8 грудня, Державній митній службі передаються повноваження Державної фіскальної служби з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи. Про це пише УНН спираючись на рішення Кабміну та допис Офіційної сторінки Державної митної служби (ДМС) України у Facebook.
“Нова митниця розпочала свою роботу!”, — написали на сторінці митниці, та зазначили, що позаду “декілька місяців важкої, але плідної роботи”.
На сторінці зазначили, що за цей чаc: “скоротилась кількість регіональних митниць з 26 до 16; у першому читанні Верховна Рада підтримала перехід до однієї юридичної особи; прийнято закон щодо створення інституту авторизованих економічних операторів; прийнято закон про режим спільного транзиту; запущено тестовий портал та кол-центр для скарг громадян; створено калькулятор розрахунку платежів при митному оформленні автомобілів”.
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“І це все було зроблено до офіційного початку! Приготуйтесь! Тепер ми стартуємо на повну!”, — резюмували у повідомленні у Facebook.
У свою чергу, на сайті служби зазначили, що “у перші два дні можливі складнощі в роботі митниці”.
Раніше, у середу, Кабінет міністрів на засіданні ухвалив розпорядження про запуск нової митниці.