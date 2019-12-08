Від сьогодні починає роботу нова митна служба

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Від сьогодні, з 8 грудня, Державній митній службі передаються повноваження Державної фіскальної служби з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи. Про це пише УНН спираючись на рішення Кабміну та допис Офіційної сторінки Державної митної служби (ДМС) України у Facebook.