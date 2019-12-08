С сегодняшнего дня начинает работу новая таможенная служба

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 5673 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103433 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 75334 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103471 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116170 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146500 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147354 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140243 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 183505 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116669 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
С сегодняшнего дня начинает работу новая таможенная служба

С сегодняшнего дня начинает работу новая таможенная служба

Киев  •  УНН

 • 52217 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. С сегодняшнего дня, 8 декабря, Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственной таможенного дела. Об этом пишет УНН опираясь на решение Кабмина и сообщение Официальной странице Государственной таможенной службы (ГТС) Украины в Facebook.

“Новая таможня начала свою работу!”, — написали на странице таможни, и отметили, что позади “несколько месяцев тяжелой, но плодотворной работы”.

На странице отметили, что за это время: “сократилось количество региональных таможен с 26 до 16; в первом чтении Верховная Рада поддержала переход к одному юридическому лицу; принят закон о создании института авторизованных экономических операторов; принят закон о режиме общего транзита; запущен тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан; создан калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей”.

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“И это все было сделано до официального начала! Приготовьтесь! Теперь мы стартуем на полную!”, — резюмировали в сообщении в Facebook.

В свою очередь, на сайте службы отметили, что “в первые два дня возможные сложности в работе таможни”.

Ранее, в среду, Кабинет министров на заседании принял распоряжение о запуске новой таможни.

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