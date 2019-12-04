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Кабмін схвалив запуск нової митниці

Кабмін схвалив запуск нової митниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу ухвалив розпорядження про запуск нової митниці. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держмитслужби.

"Сьогодні, 4 грудня, Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про запуск нової митниці. Це дає можливість новоствореній митній службі та її територіальним органам розпочати повноцінну роботу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з 8 грудня Державній митній службі передаються повноваження Державної фіскальної служби з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.

"У перші два дні можливі складнощі в роботі митниці, тому заздалегідь приносимо свої вибачення за можливі ускладнення", - вказали у службі.

“Нарешті ми офіційно запускаємо роботу нової митниці, це дозволить ефективніше трансформувати митну сферу, реалізувати заплановані інфраструктурні проекти, суттєво змінити кадровий склад. Продовжуємо працювати над тим, щоб перезавантажити роботу служби, зламати негативний стереотип про митницю, який формувався протягом довгих років, та перекрити потоки контрабанди в країну”, – прокоментував рішення уряду очільник митної служби Максим Нефьодов.

Нагадаємо, 3 грудня нардепи ухвалили за основу законопроект про об'єднання нової митниці.

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