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Нардепи ухвалили за основу законопроект про об'єднання нової митниці

Нардепи ухвалили за основу законопроект про об'єднання нової митниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили за основу проект закону № 2318-1 про об’єднання нової митниці в єдину юридичну структуру. Відповідне рішення підтримали № 2318-1 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроект № 2318-1 про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи передбачає внесення змін до законодавства України в частині удосконалення структури управління у сфері державної митної та податкової політики в Україні, з урахуванням утворення Державної митної та Державної податкової служб України.

Крім цього, за словами автора законопроекту, він запроваджує новий формат діяльності Держмитслужби та Державної податкової служби України як єдиних юридичних осіб, у зв’язку з чим їх територіальні органи будуть здійснювати діяльність не як юридичні особи публічного права, а як відокремлені підрозділи.

Крім цього, проєктом Закону передбачено узгодження положень законодавчих актів України у зв’язку із проведенням реформи митних та податкових органів.

Нагадаємо, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді України ухвалити у першому читанні законопроект № 2318 про об’єднання нової митниці в єдину юридичну структуру.

Українські Національні Новини

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