Нардепы приняли за основу законопроект об объединении новой таможни

Законопроект № 2318-1 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины в связи с проведением административной реформы предусматривает внесение изменений в законодательство Украины в части совершенствования структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики в Украине, с учетом образования Государственной таможенной и Государственной налоговой служб Украины.

Кроме этого, по словам автора законопроекта, он вводит новый формат деятельности Гостаможслужбы и Государственной налоговой службы Украины как единых юридических лиц, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения.

Кроме этого, проектом Закона предусмотрено согласование положений законодательных актов Украины в связи с проведением реформы таможенных и налоговых органов.

Напомним, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде Украины принять в первом чтении законопроект № 2318 об объединении новой таможни в единую юридическую структуру.