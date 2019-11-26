Комітет рекомендував ВРУ ухвалити за основу законопроект про об’єднання нової митниці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді України ухвалити у першому читанні законопроект № 2318 про об’єднання нової митниці в єдину юридичну структуру. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.
Так, комітет рекомендував Раді прийняти за основу проект закону № 2318 про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо удосконалення структури управління у сфері державної митної та податкової політики, який передбачає запровадження нового формату діяльності Держмитслужби як єдиної юридичної особи, у зв’язку з чим її територіальні органи будуть здійснювати діяльність не як юридичні особи публічного права, а як відокремлені підрозділи.
Додамо, що голова Державної митної служби Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook подякував комітету за підтримку законопроекту.
Раніше УНН повідомляв, що Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради зміни до законодавства щодо кращого управління у сфері державної митної та податкової політики.