Нефьодов розповів про нову онлайн-систему скарг на митниці
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Україні у тестовому режимі почала діяти онлайн-система скарг щодо роботи нової державної митної служби. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова відомства Максим Нефьодов, передає УНН.
"Новій митниці – нова онлайн-система скарг! Поки в тестовому режимі, тому вибачайте, якщо що. Але план такий: до 5 робочих днів на розгляд скарги щодо роботи нової митниці, спробуємо відповідати по суті, людською мовою, вся комунікація виключно в електронній формі", - написав Нефьодов.
За його словами, у кожному регіоні виділені люди, на яких будуть перенаправлятися скарги.
"На центральному рівні відслідковуємо статистику і об’єктивність відповіді. Але одразу кажу - це інструмент реакції на проблеми, а не спаму на кшталт "знизьте мита" чи "розкажіть, як імпортувати білих ведмедей". На таке відповідати не будемо. З грудня плануємо інтегрувати цей же інтерфейс в спільний Контактний Центр Кабміну, який будує Дмитро Дубілет", - зазначив Нефьодов.
Раніше УНН повідомляв, що на Державну митну службу України в бюджеті закладено 488 млн грн, які підуть на експлуатацію існуючих скануючих систем та вагові комплекси.