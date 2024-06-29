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У деокупованому селі на Київщині відновили бібліотеку, пошкоджену окупантами

Київ • УНН

 • 28719 перегляди

Пошкоджену російськими окупантами бібліотеку в деокупованому селі Рудницьке Київської області відновили завдяки грантовому конкурсу на підтримку раннього відновлення на звільнених територіях.

У деокупованому селі на Київщині відновили бібліотеку, пошкоджену окупантами

У деокупованому селі Рудницьке, що на Київщині, відновили бібліотеку, передає УНН.

Деталі

У 2022 році населений пункт окупували російські військові. Спалили місцеву школу, обстріляли низку інших об’єктів інраструктури, знищили та пошкодили приватні будинки місцевих мешканців. Пошкодили й приміщення місцевого клубу, в якому розташовувалася бібліотека. У самій бібліотеці вибили двері, топтали книги з українською символікою.

Торік завдяки благодійникам у клубі вдалося створити творчий простір для дітей з Рудницького. Наступним етапом стало відновлення бібліотеки.

Відновити бібліотеку вдалося в межах грантового конкурсу "Посилення громадської участі в процесах раннього відновлення на звільнених територіях", який адмініструється ІСАР "ЄДНАННЯ" за підтримки Фонду "Партнерство за сильну Україну", що фінансується країнами-партнерами у співпраці з Фондом "МХП-Громаді".

У приміщенні повністю зробили ремонт (стін, стелі, підлоги), закупили нові меблі та частину книг. "Коли відійшли окупаційні війська, ми допомагали з відновленням деяких будинків. І зрозуміли, що окупанти жили в школі. Школа вже не підлягає відновленню. Відповідно, був запит від мешканців громади на те, щоб зробити простір в якому б вони могли все-таки отримувати деякі освітні послуги і розвиватися.

Завдячуючи ІСАР "Єднанню", Фонду партнерства заради розвитку України і "МХП Громаді" ми тепер маємо тут гарну бібліотеку", - коментує директор Благодійного фонду "МХП Громаді" Олександр Пахолюк.

Завдяки героям Силам Оборони України ми знаходимо героїв безпосередньо в громадах. Тому що тут залишаються люди, багато людей, які потребують підтримки. Потребують розуміння того, що життя продовжується. Що вони не самі і Україна з ними,

- додає представниця ІСАР «Єднання» Анастасія Шпакович. 

Детальніше - в сюжеті УНН

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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