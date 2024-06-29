В деоккупированном селе Рудницкое Киевской области, восстановили библиотеку, передает УНН.

Детали

В 2022 году населенный пункт оккупировали российские военные. Сожгли местную школу, обстреляли ряд других объектов инраструктуры, уничтожили и повредили частные дома местных жителей. Повредили и помещение местного клуба, в котором располагалась библиотека. В самой библиотеке выбили двери, топтали книги с украинской символикой.

В прошлом году благодаря благотворителям в клубе удалось создать творческое пространство для детей из Рудницкого. Следующим этапом стало восстановление библиотеки.

Восстановить библиотеку удалось в рамках грантового конкурса "Усиление общественного участия в процессах раннего восстановления на освобожденных территориях", который администрируется ИСАР "ЕДИНЕНИЕ" при поддержке Фонда "Партнерство за сильную Украину", финансируемого странами-партнерами в сотрудничестве с Фондом "МХП-Громаде".

В помещении полностью сделали ремонт (стен, потолков, пола), закупили новую мебель и часть книг. "Когда отошли оккупационные войска, мы помогали с восстановлением некоторых домов. И поняли, что оккупанты жили в школе. Школа уже не подлежит восстановлению. Соответственно, был запрос от жителей громады на то, чтобы сделать пространство в котором бы они могли все-таки получать некоторые образовательные услуги и развиваться.

Благодаря ИСАР "Единение", Фонду партнерства ради развития Украины и "МХП Громаде" мы теперь имеем здесь хорошую библиотеку", - комментирует директор Благотворительного фонда "МХП Громаде" Александр Пахолюк.

Благодаря героям Силам Обороны Украины мы находим героев непосредственно в общинах. Потому что здесь остаются люди, много людей, которые нуждаются в поддержке. Нуждаются в понимании того, что жизнь продолжается. Что они не одни и Украина с ними, - добавляет представитель ИСАР "Единение" Анастасия Шпакович.

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Справка

"МХП-Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.