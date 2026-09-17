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У День рятувальника в ДСНС вшанували 130 колег, загиблих під час повномасштабної війни

Київ • УНН

 • 634 перегляди

У День рятівника вшанували 130 надзвичайників, які загинули після початку повномасштабного вторгнення. Майже тисячу рятувальників нагородили.

У День рятувальника в ДСНС вшанували 130 колег, загиблих під час повномасштабної війни

У День рятівника в Україні вшанували надзвичайників, які загинули після початку повномасштабного вторгнення росії. Також Володимир Зеленський повідомив, що від початку великої війни державними нагородами відзначили майже тисячу працівників ДСНС, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні, у День рятівника, ми схиляємо голову у хвилині мовчання та вшановуємо тих, чий подвиг назавжди закарбований у нашу історію. У це професійне свято з глибоким болем і безмежною вдячністю згадуємо наших надзвичайників, чиї життя цинічно обірвало російське вторгнення", – йдеться у дописі ДСНС України

ДСНС також оприлюднила архівні сімейні кадри загиблих рятувальників.

"На цих архівних сімейних кадрах наші рятувальники і рятувальниці ще просто живуть і радіють кожному дню. Обіймають та цілують найрідніших — матерів, дружин, чоловіків, дітей. Жартують. Сміються. Люблять. Мріють. У них були плани на майбутнє. Бажання, які прагнули здійснити. Затишний дім, де на них завжди чекали після важкої зміни. Вони щодня ризикували собою, аби дарувати шанс на життя іншим. Але через жорстоке російське вторгнення життя кожного з них обірвалося... Наша велика родина ДСНС осиротіла на 130 мужніх сердець. Тепер залишилися тільки памʼять, рідні голоси на записах, фотографії та ці короткі кадри, де вони досі усміхнені й живі. Пам’ятаємо кожного рятувальника та кожну рятувальницю, які віддали найцінніше заради порятунку інших. Назавжди в нашій памʼяті. Назавжди в наших серцях. Світла пам'ять і вічна шана", – йдеться у дописі ДСНС

Президент України Володимир Зеленський також відзначив роботу надзвичайників.

"Державна служба надзвичайних ситуацій України є дійсно сильною, відважною і професійною системою, яка працює, яка організована якісно і яка гарантує українцям надійний захист. П’ятдесят шість тисяч фахівців, з них більше десяти тисяч жінок – це все люди, яким не байдуже, що буде з іншими, і це все – надзвичайне служіння добру і людяності", – заявив президент.

Він наголосив, що від початку повномасштабної війни майже тисячу рятувальників відзначено державними нагородами України. Ще шість рятівників відзначені Золотою Зіркою Героя України, з яких двоє посмертно.

"Прошу памʼятати кожного й кожну – усіх рятувальників, які, захищаючи людей, захищаючи життя, віддали свої життя. Дякую, що рятуєте життя та людей! Слава Україні! ", – наголосив Володимир Зеленський

Нагадаємо

17 вересня в Україні відзначають День рятівника та День усиновлення, у світі під егідою ВООЗ проходить Всесвітній день безпеки пацієнтів, а США святкують День Конституції. У церковному календарі за новим стилем вшановують святих мучениць Віру, Надію, Любов та їхню матір Софію, а за старим стилем відзначають день ікони Божої Матері "Неопалима Купина" та пам'ять пророка Мойсея

Алла Кіосак

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