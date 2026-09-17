В День спасателя в ГСЧС почтили память 130 коллег, погибших во время полномасштабной войны

В День спасателя в Украине почтили память сотрудников экстренных служб, погибших после начала полномасштабного вторжения России. Также Владимир Зеленский сообщил, что с начала большой войны государственными наградами были отмечены почти тысяча работников ГСЧС, передает УНН.

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"Сегодня, в День спасателя, мы склоняем голову в минуте молчания и чтим память тех, чей подвиг навсегда запечатлен в нашей истории. В этот профессиональный праздник с глубокой болью и безграничной благодарностью вспоминаем наших сотрудников экстренных служб, чьи жизни цинично оборвало российское вторжение", – говорится в сообщении ГСЧС Украины

ГСЧС также обнародовала архивные семейные кадры погибших спасателей.

"На этих архивных семейных кадрах наши спасатели и спасательницы еще просто живут и радуются каждому дню. Обнимают и целуют самых близких — матерей, жен, мужей, детей. Шутят. Смеются. Любят. Мечтают. У них были планы на будущее. Желания, которые они стремились осуществить. Уютный дом, где их всегда ждали после тяжелой смены. Они ежедневно рисковали собой, чтобы дарить другим шанс на жизнь. Но из-за жестокого российского вторжения жизнь каждого из них оборвалась... Наша большая семья ГСЧС осиротела на 130 мужественных сердец. Теперь остались только память, родные голоса на записях, фотографии и эти короткие кадры, где они по-прежнему улыбаются и живы. Помним каждого спасателя и каждую спасательницу, которые отдали самое ценное ради спасения других. Навсегда в нашей памяти. Навсегда в наших сердцах. Светлая память и вечная слава", – говорится в сообщении ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский также отметил работу сотрудников экстренных служб.

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям является действительно сильной, отважной и профессиональной системой, которая работает, которая качественно организована и которая гарантирует украинцам надежную защиту. Пятьдесят шесть тысяч специалистов, из них более десяти тысяч женщин, — это все люди, которым небезразлично, что будет с другими, и это все — чрезвычайное служение добру и человечности", – заявил президент.

Он подчеркнул, что с начала полномасштабной войны почти тысяча спасателей были отмечены государственными наградами Украины. Еще шесть спасателей отмечены Золотой Звездой Героя Украины, двое из них — посмертно.

"Прошу помнить каждого и каждую — всех спасателей, которые, защищая людей, защищая жизнь, отдали свои жизни. Спасибо, что спасаете жизни и людей! Слава Украине! ", – подчеркнул Владимир Зеленский

Напомним

17 сентября в Украине отмечают День спасателя и День усыновления, в мире под эгидой ВОЗ проходит Всемирный день безопасности пациентов, а США празднуют День Конституции. В церковном календаре по новому стилю чтят святых мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию, а по старому стилю отмечают день иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" и память пророка Моисея