У Данії ідентифікувати 300-річні екскременти зі сховища музею

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 13947 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 28489 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 61445 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 132943 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 196565 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 189330 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 210500 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196623 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151975 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152889 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.1 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 182298 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 119784 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 29301 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 72022 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 50483 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 474457 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 313232 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 375883 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 487629 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 732247 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 119784 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 182298 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 125345 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160359 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 183586 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

У Данії ідентифікувати 300-річні екскременти зі сховища музею

У Данії ідентифікувати 300-річні екскременти зі сховища музею

Київ • УНН

 • 7390 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Екскременти, які зберігали в сховищі данського музею, належать єпископу, який жив у місті Ольборг наприкінці XVII століття, передає УНН з посиланням на ВВС.

Дослідники виявили випорожнення в розбитій пляшці. У результаті аналізу, у них виявили залишки екзотичної дієти: інжиру, винограду, перцю і гречки.

Природні залишки знайшли під час розкопок садиби єпископа в 1937 році.

Пізніше дослідники вирішили, що екскременти належали єпископу Єнсу Бірчероду, який жив на острові, де жителі їли гречку.

"Все це пов'язано з єпископом, який жив у цьому будинку з 1694 до 1708", - зазначила Джетт Ліна з Музею Мосгард у данському місті Орхус.

У людей з Ольбурга раціон харчування містив рідку кашу, капусту, свинину і яловичину, але гречка притаманна саме для острова Фюн, який лежить за 200 кілометрів від нього.

"У єпископа була типова дієта для "вищого класу", він був його представником", - повідомила дослідниця.

Дж.Ліна розповіла, як вона з колегою Крістіаном Враєнгмозом знайшли коробку в сховищі музею, коли досліджували міграцію в данських містах з XV до XVII століття.

Археологи зберегли те, що знайшли під час зносу будівлі в центрі міста Ольборг для площі. Предмети, які нещодавно знайшли археологи музею були із вбиральні палацу єпископа.

Крім фекалій, археологи також виявили порцеляновий посуд із голландського міста Делфт, а саме банку, миску і скляну колбу.
Усередині коробки була розбита пляшка й невідома субстанція. "Наш археолог дослідив її та знайшов різноманітне насіння, горіхи і ягоди", - повідомила Дж.Ліна.

Пізніше дослідники з'ясовували, хто саме жив у маєтку єпископа.

"Ми знаємо, що це був єпископ, його дружина й діти, а також кілька слуг", - сказала Дж.Ліна.

Подальшу роботу будуть проводити у двох інших вбиральнях Ольборга.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$86,933.60
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$75.04
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,911.85