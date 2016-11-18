У Данії ідентифікувати 300-річні екскременти зі сховища музею

Дослідники виявили випорожнення в розбитій пляшці. У результаті аналізу, у них виявили залишки екзотичної дієти: інжиру, винограду, перцю і гречки.

Природні залишки знайшли під час розкопок садиби єпископа в 1937 році.

Пізніше дослідники вирішили, що екскременти належали єпископу Єнсу Бірчероду, який жив на острові, де жителі їли гречку.

"Все це пов'язано з єпископом, який жив у цьому будинку з 1694 до 1708", - зазначила Джетт Ліна з Музею Мосгард у данському місті Орхус.

У людей з Ольбурга раціон харчування містив рідку кашу, капусту, свинину і яловичину, але гречка притаманна саме для острова Фюн, який лежить за 200 кілометрів від нього.

"У єпископа була типова дієта для "вищого класу", він був його представником", - повідомила дослідниця.

Дж.Ліна розповіла, як вона з колегою Крістіаном Враєнгмозом знайшли коробку в сховищі музею, коли досліджували міграцію в данських містах з XV до XVII століття.

Археологи зберегли те, що знайшли під час зносу будівлі в центрі міста Ольборг для площі. Предмети, які нещодавно знайшли археологи музею були із вбиральні палацу єпископа.

Крім фекалій, археологи також виявили порцеляновий посуд із голландського міста Делфт, а саме банку, миску і скляну колбу.

Усередині коробки була розбита пляшка й невідома субстанція. "Наш археолог дослідив її та знайшов різноманітне насіння, горіхи і ягоди", - повідомила Дж.Ліна.

Пізніше дослідники з'ясовували, хто саме жив у маєтку єпископа.

"Ми знаємо, що це був єпископ, його дружина й діти, а також кілька слуг", - сказала Дж.Ліна.

Подальшу роботу будуть проводити у двох інших вбиральнях Ольборга.