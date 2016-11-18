В Дании идентифицировали 300-летние экскременты из хранилища музея

Исследователи обнаружили испражнения в разбитой бутылке. В результате анализа, в них обнаружили остатки экзотической диеты: инжира, винограда, перца и гречихи.

Природные остатки нашли во время раскопок усадьбы епископа в 1937 году.

Позже исследователи решили, что экскременты принадлежали епископу Енсу Бирчероду, который жил на острове, где жители ели гречку.

"Все это связано с епископом, который жил в этом доме с 1694 до 1708", - отметила Джетт Лина из Музея Мосгард в датском городе Орхус.

У людей с Ольбурга рацион питания содержал жидкую кашу, капусту, свинину и говядину, но гречка присуща именно для острова Фюн, который лежит за 200 километров от него.

"У епископа была типичная диета для "высшего класса", он был его представителем", - сообщила исследовательница.

Дж.Лина рассказала, как она с коллегой Кристианом Враенгмозом нашли коробку в хранилище музея, когда исследовали миграцию в датских городах с XV до XVII века.

Археологи сохранили то, что нашли во время сноса здания в центре города Ольборг для площади. Предметы, которые недавно нашли археологи музея были из уборной дворца епископа.

Кроме фекалий, археологи также обнаружили фарфоровую посуду из голландского города Делфт, а именно банку, миску и стеклянную колбу.

Внутри коробки была разбита бутылка и неизвестная субстанция. "Наш археолог исследовал ее и нашел разнообразные семена, орехи и ягоды", - сообщила Дж.Лина.

Позже исследователи выясняли, кто именно жил в имении епископа.

"Мы знаем, что это был епископ, его жена и дети, а также несколько слуг", - сказала Дж.Лина.

Дальнейшую работу будут проводить в двух других уборных Ольборга.