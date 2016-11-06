У чотирьох районах Закарпаття прогнозують підтоплення дворогосподарств
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Інтенсивні дощі, що почалися на Закарпатті у суботу 5 листопада, спровокували різкий підйом рівня води у головних річках області, йдеться у повідомленні на персональному сайті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, передає УНН.
За повідомленням на сайті, станом на другу половину неділі, 6 листопада, серйозних наслідків через негоду не зафіксовано, однак у зоні ризику підтоплення дворогосподарств опинилися Ужгород та Ужгородський район, Перечинський, Виноградівський та Іршавський райони.
“Пік опадів очікується в ніч на понеділок (7.11), а найбільше підняття води в річках відбудеться у понеділок та вівторок. По Тисі проблем не передбачається, однак річки Латориця, Боржава та Уж можуть вийти з берегів і підтопити сільськогосподарські угіддя та дворогосподарства. Найбільш критичні ситуації можливі у Виноградівському районі (с. Великі Ком’яти), де р. Боржава може "понести“ встановлені на заплаві теплиці, а також підтопити дворогосподарства. Туди вже направлена насосна станція для відкачування води”, — прокоментував ситуацію Г.Москаль.
У повідомленні на сайті голови Закарпатської облдержадміністрації повідомлено також про можливі підтоплення Боздоського парку та вул. Ужанської в Ужгороді, студентського табору відпочинку “Скалка” біля с. Кам’яниця Ужгородського району, сільськогосподарських угідь на Іршавщині та Виноградівщині.
Не виключений перелив води через автодороги “Виноградів — Шаланки”, “Рогатин — Рахів” (між селами Сільце та Гребля Іршавського району) та “Ужгород — Мукачево” біля с. Зняцево. Для укріплення берегів та відкачування води рятувальники готують мішки з піском, а також насосні станції. Однак паводкова ситуація на Закарпатті знаходиться під постійним контролем облдержадміністрації.
Нагадаємо, синоптики попередили українців про штормове попередження, яке очікується переважно в західних областях України 6-7 листопада.