В четырех районах Закарпатской области прогнозируют подтопление домохозяйств

Согласно сообщению на сайте, по состоянию на вторую половину воскресенья, 6 ноября, серьезных последствий в результате непогоды не зафиксировано, однако в зоне риска подтопления домохозяйств оказались Ужгород и Ужгородский район, Перечинский, Виноградовский и Иршавский районы.

"Пик осадков ожидается в ночь на понедельник (7.11), а наибольшее поднятие воды в реках состоится в понедельник и вторник. По Тисе проблем не предвидится, однако реки Латорица, Боржава и Уж могут выйти из берегов и подтопить сельскохозяйственные угодья и домохозяйства. Наиболее критические ситуации возможны в Виноградовском районе (с. Великие Комяты), где р. Боржава может "понести" установленные на пойме теплицы, а также подтопить домохозяйства. Туда уже направлена насосная станция для откачки воды", - прокомментировал ситуацию Г.Москаль.

В сообщении на сайте главы Закарпатской облгосадминистрации говорится также о возможных подтоплениях Боздошского парка и ул. Ужанской в Ужгороде, студенческого лагеря отдыха "Скалка" возле с. Каменица Ужгородского района, сельскохозяйственных угодий в Иршавском и Виноградовском районах.

Не исключен перелив воды через автодороги "Виноградово - Шаланки", "Рогатин - Рахов" (между деревнями Сельцо и Гребля Иршавского района) и "Ужгород - Мукачево" возле с. Зняцево. Для укрепления берегов и откачки воды спасатели готовят мешки с песком, а также насосные станции. Паводковая ситуация в Закарпатской области находится под постоянным контролем облгосадминистрации.

Напомним, синоптики сообщили о штормовом предупреждении, которое ожидается преимущественно в западных областях Украины 6-7 ноября.