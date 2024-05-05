У Чорному морі не спостерігається присутність ворожих кораблів - Плетенчук
Київ • УНН
Кораблів противника вчора і сьогодні в Чорному морі не спостерігалося, оскільки вони перебувають у місцях базування, а завдання з охорони акваторії виконує авіація, повідомив речник Південного командування сил оборони Дмитро Плетенчук.
Ні вчора, ні сьогодні присутність ворожих кораблів у Чорному морі не спостерігалося. Кораблі знаходяться у пунктах базування, а завдання з охорони водного району виконує авіація. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Деталі
Там (у Чорному морі - ред.) так само немає присутності ворожих кораблів. Вчора не спостерігалося, зранку так само. Знаходяться в пунктах базування, виконують завдання з охорони водного району, застосовуючи саме авіацію. Тобто, кораблі вони не застосовують
Нагадаємо
Окупанти вчора провели 19 спроб штурмів на півдні, що свідчить про активізацію ворог, намагаючись здобути якихось чергових перемог.