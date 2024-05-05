У Чорному морі не спостерігається присутність ворожих кораблів - Плетенчук

Ні вчора, ні сьогодні присутність ворожих кораблів у Чорному морі не спостерігалося. Кораблі знаходяться у пунктах базування, а завдання з охорони водного району виконує авіація. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

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Там (у Чорному морі - ред.) так само немає присутності ворожих кораблів. Вчора не спостерігалося, зранку так само. Знаходяться в пунктах базування, виконують завдання з охорони водного району, застосовуючи саме авіацію. Тобто, кораблі вони не застосовують